Японские ученые назвали новое последствие коронавируса

Четверть из пациентов, участвовавших в исследовании ученых Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии, страдали от выпадения волос после двух месяцев с момента заболевания COVID-19.

У 11% больных COVID-19 через четыре месяца после выздоровления наблюдалась одышка Фото: depositphotos.com

Ученые японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины назвали выпадение волос одним из последствий болезни COVID-19. Об этом сообщил японский телеканал NHK 23 октября.

Специалисты опросили пациентов, выписанных после лечения из больниц с февраля по июнь 2020 года. В исследовании участвовали 63 человека, средний возраст которых был 48 лет.

Спустя примерно четыре месяца после выписки 11% переболевших респондентов жаловались на одышку, 10% – на усталость и нарушение обоняния, а 6% – на кашель. Еще один человек говорил о нарушении вкусовых ощущений.

Дополнительные обследования показали, что около четверти из 58 пациентов (девять мужчин и пять женщин) страдали от выпадения волос после двух месяцев с момента заболевания. Пятеро из них вылечились за 2,5 месяца. Остальные девять все еще страдали от выпадения волос на момент исследования. У некоторых из девяти симптомы выпадения волос появились недавно.

Телеканал NHK отмечает, что выпадения волос наблюдались и у вылечившихся от Эболы и лихорадки денге. Один из авторов исследования Шиньичиро Мориока предположил, что к выпадению волос мог привести стресс из-за длительного лечения от COVID-19.