В Колумбии число случаев COVID-19 превысило миллион

Колумбия стала восьмой страной, где число инфицированных коронавирусом превысило отметку в 1 млн.

В Колумбии около 48 млн жителей Фото: ЕРА

В Колумбии количество случаев коронавирусной инфекции превысило отметку в 1 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

25 октября число COVID-19 в этой стране достигло 1 007 711.

Колумбия стала восьмой страной, превысившей эту отметку. Ранее это произошло с США (сейчас там более 8,5 млн случаев), Индией (7,8 млн), Бразилией (почти 5,4 млн), Россией (1,5 млн), Францией (1,1 млн), Аргентиной (1,08 млн) и Испанией (почти 1,05 млн).

С начала пандемии в Колумбии скончалось ровно 30 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Колумбии на 2016 год проживало более 48,6 млн человек.

Всего в мире зафиксировано почти 42,8 млн случаев COVID-19 и 1,15 млн смертей инфицированных коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.