ВОЗ дала рекомендации, как защититься от коронавируса, голосуя на выборах

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации, как защититься от коронавируса COVID-19 на избирательном участке. Об этом говорится в сообщении на странице украинского бюро ВОЗ.
Для того, чтобы безопасно проголосовать на местных выборах, нужно:
"Следуя рекомендациям по безопасности, вы можете защитить себя и людей, которые вас окружают", – отметили в украинском бюро ВОЗ.
Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
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