ВОЗ дала рекомендации, как защититься от коронавируса, голосуя на выборах

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили о необходимости соблюдения социальной дистанции, правильного использования масок и антисептиков во время посещения избирательного участка.

ВОЗ: Следуя рекомендациям по безопасности, вы можете защитить себя и людей, которые вас окружают Фото: depositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации, как защититься от коронавируса COVID-19 на избирательном участке. Об этом говорится в сообщении на странице украинского бюро ВОЗ.

Для того, чтобы безопасно проголосовать на местных выборах, нужно:

соблюдать безопасную дистанцию 1,5 метра от других;

заходить на избирательный участок в защитной маске;

перед тем, как надевать маску, нужно продезинфицировать руки спиртосодержащим антисептиком в течение 20 секунд;

надевать маску нужно так, чтобы она прикрывала нос, рот, подбородок;

следует взять с собой антисептик, обработать руки при входе на избирательный участок;

не нужно касаться руками маски, лица и глаз;

если кашляете или чихаете, нужно прикрывать рот сгибом локтя;

если возможно, пользуйтесь личной ручкой:

покинув избирательный участок, нужно продезинфицировать руки спиртосодержащим антисептиком, после возвращения домой следует тщательно вымыть руки мылом не менее 40 секунд.

"Следуя рекомендациям по безопасности, вы можете защитить себя и людей, которые вас окружают", – отметили в украинском бюро ВОЗ.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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