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Кабмин не видит возможности введения локдауна по всей Украине

В Киевской, Донецкой и Одесской областях развернут мобильные госпитали, если больных будет больше, чем коек для них, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, коек для больных COVID-19 в Украине хватает
По словам Шмыгаля, коек для больных COVID-19 в Украине хватает
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

В Кабинете Министров Украины не хотят и не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространению COVID-19. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал журналистам после голосования во Львове 25 октября, сообщает агентство "Интерфакс-Украина"

"Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. К сожалению, все больше становится "красных" зон", – сказал премьер.

Он призвал граждан соблюдать противоэпидемические правила и сказал о достаточном количестве коек в Украине.

"В тех областях – а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом, – мы готовим развертывание мобильных госпиталей", – добавил Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За сутки 24 октября в Украине COVID-19 подтвердили у 6088 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 343 498 человек, 6391 пациент умер, 141 508 выздоровели.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

Зеленский 22 октября говорил, что, локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день.

Теги: Львов, эпидемия, карантин, голосование, ограничения, премьер-министр, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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