В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у более 6 тыс. человек

В Украине за сутки 24 октября коронавирус подтвержден у 6088 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 25 октября.
Умерло от коронавируса за сутки 102 человека, 1753 выздоровели.
Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 343 498 человек, 6391 пациент умер, 141 508 выздоровели.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
- Винницкая область – 9244;
- Волынская область – 12 222;
- Днепропетровская область – 12 916;
- Донецкая область – 8508;
- Житомирская область – 12 188;
- Закарпатская область – 12 972;
- Запорожская область – 7972;
- Ивано-Франковская область – 18 292;
- Киев – 34 054;
- Киевская область – 14 544;
- Кировоградская область – 2028;
- Луганская область – 3169;
- Львовская область – 27 273;
- Николаевская область – 6935;
- Одесская область – 21 831;
- Полтавская область – 7876;
- Ровенская область – 17 469;
- Сумская область – 10 403;
- Тернопольская область – 19 050;
- Харьковская область – 32 772;
- Херсонская область – 3141;
- Хмельницкая область – 13 300;
- Черкасская область – 8034;
- Черновицкая область – 19 405;
- Черниговская область – 7900.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.