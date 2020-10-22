Зеленский заявил, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки

Лоудаун в связи с эпидемией коронавируса остановит экономику Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

Локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день. Об этом в интервью украинским телеканалам, которое транслирует канал "Сегодня" в YouTube, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается локдауна, хочу всех успокоить. Мы понимаем, что любой лоудаун полностью остановит экономику страны. Это страшно, опасно и на сегодня, я считаю, невозможно и нецелесообразно. Что касается цифр, о которых говорит министр здравоохранения, и цифр, о которых я говорил, так и есть. Но сразу мы думали, что при 5 тыс. мы можем ввести локдаун, это было в самом начале коронавируса. Это о том, как мы были готовы, о том, как мы готовы сейчас и как мы будем готовы. И месяц назад мы считали, что при 9,5 тыс. случаев в день мы не сможем и наша медицина остановится, не будет хватать коек в больницах и не будет в первую очередь хватать медиков. Это важно. Потому что мы увеличиваем количество коек, и [министр здравоохранения Украины Максим] Степанов здесь абсолютно прав, что при 15 тыс. мы можем ввести локдаун, но это не о койках... Мы не можем увеличить число врачей. Мы увеличиваем путем перепрофилирования, путем привлечения интернов, даже студентов, но это не может быть безразмерно", – сказал президент.

Он призвал граждан носить маски.

"Просто не могут миллионы врачей вдруг появиться в Украине", – добавил глава государства.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

Зеленский 19 октября говорил, что, если в Украине будут фиксировать более 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 в день, власти вынуждены будут ввести жесткий карантин.

По данным на 22 октября, за время пандемии в Украине COVID-19 заболело 322 879 человек, из них 6043 умерли, а 134 898 выздоровели. С середины октября в Украине ежедневно фиксируют более 5–6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, за прошедшие сутки впервые выявили более 7 тыс.