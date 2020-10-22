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Зеленский заявил, что строгий карантин в Украине не введут

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что введение жестких ограничений может полностью остановить украинскую экономику.

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Зеленский заявил, что украинскую вакцину от коронавируса разрабатывали более полугода
Зеленский заявил, что украинскую вакцину от коронавируса разрабатывали более полугода
Фото: ЕРА

Строгий карантин в Украине вводить не планируют, даже если каждый день будут регистрировать 6–7 тыс. зараженных коронавирусом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам "Україна", "1+1", ICTV и "Інтер". Отрывок из этого интервью опубликовала "ТСН".   

Жесткие ограничения могут полностью остановить украинскую экономику, уверен президент.

Максимум усилий, по словам Зеленского, уделяется сейчас дополнительному медицинскому оборудованию, обеспечению и количеству врачей.

Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимались более полугода, а сейчас она проходит тестирование.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она [вакцина], скажу правду, уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях", – сказал Зеленский.  

По его словам, если кто-то изобретет вакцину раньше и ее подтвердят, Украина будет закупать ее в любом случае.

Зеленский 19 октября говорил, что если в Украине будут фиксировать более 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 в день, власти вынуждены будут ввести жесткий карантин.

ВОЗ считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае сертифицированная вакцина будет готова в следующем году. Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял 16 октября, что в мире разрабатывают около 180 вакцин против коронавируса, 10 из них проходят третью стадию клинических испытаний.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Украина не ведет переговоров на государственном уровне о закупках или поставках российской вакцины против коронавируса. В Кремле отметили, что вопрос поставок российской вакцины в Украину зависит от того, будет ли Киев делать соответствующий запрос.

Вакцину от коронавируса разрабатывает также Оксфордский  университет и британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. Клинические испытания этой вакцины 6 сентября прервали из-за "необъяснимого" заболевания одного из волонтеров, который принимал в них участие. 21 октября выяснилось, что в Бразилии скончался один из добровольцев, участников испытаний этой вакцины. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на 22 октября, за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 322 879 человек, жертвами болезни стали 6043, 134 898 выздоровели.

Теги: карантин, Владимир Зеленский, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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