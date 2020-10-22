Новый рекорд. В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у более чем 7 тыс. человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 22 октября.

Для страны это новый рекорд суточного прироста. Предыдущий был установлен 20 октября – 6719.

Также за сутки от COVID-19 умерли 116 человек, выздоровели – 2679.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 322 879 случаев COVID-19, из них 6043 закончились летально. 134 898 человек за время пандемии выздоровели.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 8782;

Волынская область – 11 574;

Днепропетровская область – 12 068;

Донецкая область – 7896;

Житомирская область – 10 838;

Закарпатская область – 12 285;

Запорожская область – 7093;

Ивано-Франковская область – 17 447;

Киев – 32 500;

Киевская область – 13 688;

Кировоградская область – 1786;

Луганская область – 2841;

Львовская область – 26 021;

Николаевская область – 6428;

Одесская область – 20 557;

Полтавская область – 7216;

Ровенская область – 16 691;

Сумская область – 9730;

Тернопольская область – 18 283;

Харьковская область – 30 899;

Херсонская область – 2844;

Хмельницкая область – 11 942;

Черкасская область – 7541;

Черновицкая область – 18 562;

Черниговская область – 7367.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.