Новый рекорд. В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у более чем 7 тыс. человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 22 октября.
Для страны это новый рекорд суточного прироста. Предыдущий был установлен 20 октября – 6719.
Также за сутки от COVID-19 умерли 116 человек, выздоровели – 2679.
Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 322 879 случаев COVID-19, из них 6043 закончились летально. 134 898 человек за время пандемии выздоровели.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.