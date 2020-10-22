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Киев последним выйдет из эпидемии COVID-19 – Госпродпотребслужба

В Киеве за время пандемии COVID-19 по состоянию на 22 октября заболели 32 500 человек. Город рискует выйти из эпидемии коронавирусной инфекции последним, считает глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболел 631 человек
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболел 631 человек
Фото: EPA

Киев может последним выйти из эпидемии коронавирусной инфекции из-за того, что это – мегаполис. Такое мнение выразил изданию "РБК-Украина" глава Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

По его словам, в Киеве состедоточено большое количество организованных коллективов. Столица, как сказал Рубан, является перекрестком транспортных сетей.

Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии, работа ведется на государственном и городском уровнях, заявил Рубан.

За прошедшие сутки в Киеве 631 человек заболел COVID-19. Это рекордный прирост количества больных за время пандемии. Всего за время пандемии COVID-19 в Киеве заболели 32 500 человек, 642 киевлянина умерли, а 11 304 – выздоровели.

По данным на 22 октября, за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 322 879 человек, жертвами болезни стали 6043, 134 898 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, транспорт, рекорд, Олег Рубан, жертвы, болезнь, инфекция, Госпродпотребслужба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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