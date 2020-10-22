В Киеве выявили рекордное количество случаев COVID-19 за сутки

В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 15 человек, 189 – выздоровели.

Всего за время пандемии в Киеве COVID-19 заболели 32 500 человек Фото: EPA

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали рекордный прирост количества больных COVID-19 за время пандемии – 631 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Среди заболевшие за сутки 341 женщина (от 18 до 85 лет), 253 мужчины (от 18 до 84 лет), пять девочек (от 5 до 17 лет) и 12 мальчиков (от 11 месяцев до 16 лет). Также среди заразившихся 23 медика. В больницы столицы попали 46 пациентов, другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли за сутки 15 больных, 189 – выздоровели.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 96, в Соломенском – 95 и в Оболонском районе – 94 случая.

Всего за время пандемии COVID-19 заболели 32 500 человека, 642 киевлянина умерли, 11 304 – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на 22 октября, за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 322 879 человек, жертвами болезни стали 6043, 134 898 выздоровели.