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Кличко: Киев закупил средства защиты и дезинфекции на 1,3 млн грн

Все для защиты от коронавируса уже доставлено на 1109 избирательных участков Киева, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Я обращаюсь к киевлянам: на избирательных участках держите социальную дистанцию. Обязательно будьте в маске
Виталий Кличко: Я обращаюсь к киевлянам: на избирательных участках держите социальную дистанцию. Обязательно будьте в маске
Фото: kiev.klichko.org

В Киеве для всех избирательных участков закупили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, из городского бюджета на это выделили из бюджета столицы 1,3 млн грн, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, пишет официальный сайт политика.

"В это воскресенье, 25 октября, как вы знаете, пройдут местные выборы. Эпидемическая ситуация непростая. Поэтому надо, чтобы состоялись выборы безопасно. И для здоровья тех, кто придет голосовать, и для членов избирательных комиссий. Поэтому мы, как и обещали, закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты", – объяснил Кличко.

Все для защиты от коронавируса уже доставлено на 1109 избирательных участков Киева, рассказал мэр и добавил, что члены комиссий получили четкий регламент работы в день голосования. Дезинфекцию они должны будут провести в день выборов четыре раза.

"Также я обращаюсь к киевлянам: на избирательных участках держите социальную дистанцию. Обязательно будьте в маске. Не ведите с собой детей. На входе на участки вам должны измерить температуру, а также проверить наличие защитной маски. Выборы состоятся безопасно, если мы все сознательно отнесемся к своему здоровью и соблюдения необходимых правил. А мы способны это сделать!" – отметил городской голова.

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции (в Одесской области – 19 343), из них 5469 – за последние сутки. Скончалось в стране с начала эпидемии 5786 больных с COVID-19, вылечилось 129 533 пациента.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Виталий Кличко, местные выборы, коронавирус, дезинфекция
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