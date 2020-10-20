В Киеве за сутки скончались 17 инфицированных коронавирусом

По данным мэра Киева Виталия Кличко, за последние 24 часа в больницы столицы госпитализировали 52 больных с COVID-19.

В Киеве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом 20 октября проинформировал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Киевская городская госадминистрация.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 462 больных коронавирусом. Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 604 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31 310", – сказал мэр.

Среди заболевших за последние 24 часа – 15 девочек в возрасте от пяти лет до 17 и 21 мальчик в возрасте от четырех месяцев до 17 лет.

По данным Кличко, в больницы столицы в связи с эпидемией госпитализировали за сутки 52 пациентов.

Инфографика: kyivcity.gov.ua

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции, из них 5469 – за последние сутки. Скончалось в стране с начала эпидемии 5786 больных с COVID-19, вылечилось 129 533 пациента.