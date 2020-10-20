На местных выборах оформилась пятерка лидеров – опрос

Пятипроцентный барьер преодолевают "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "За майбутнє". Такие результаты опроса представила Социологическая группа "Рейтинг".

В Украине сформировалась пятерка партий-лидеров на местных выборах, об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16–19 октября.

Среди тех, кто определился и однозначно готов прийти на выборы, 16,7% поддерживают партию "Слуга народа", 13,5% – ОПЗЖ, 13,2% – "Европейскую солидарность", 8,6% планируют проголосовать за "Батьківщину". Замыкает пятерку лидеров партия "За майбутнє", которую поддерживают 7,4% респондентов.

Другие политсилы не преодолевают пятипроцентный барьер.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных регионов Крыма и Донбасса. Было опрошено 5 тыс. респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса – CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,4%.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.