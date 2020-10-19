15 нардепов баллотируются на должности мэров на местных выборах – "Опора"

Более 50 народных депутатов Украины баллотируются в местные советы и на должности городских голов. Больше всего среди них желающих пройти в областные советы. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

Наибольшее количество нардепов, баллотирующихся в местные советы и на пост городского головы, – члены депутатской группы "За майбутнє" Фото: EPA

56 народных депутатов Украины выставили свои кандидатуры на местных выборах в советы разных уровней и на должности городских голов. Об этом 19 октября сообщила гражданская сеть "Опора".

Больше всего желающих стать депутатом областного совета – 36 человек, в городские советы идет 18, в районные – всего четыре. Никто из нардепов не хочет стать депутатом сельского совета, при этом 15 нардепов решили побороться за кресло городского головы, сказано в сообщении.

Среди нардепов, претендующих на пост мэра:

Зиновий Андреевич, фракция "Слуга народа", является кандидатом на должность городского головы Надворной;

Руслан Требушкин, внефракционный, баллотируется в мэры Покровска;

Владимир Крейденко от "Слуги народа" зарегистрировался кандидатом в мэры Мелитополя;

Николай Бабенко из депутатской группы "Довіра" баллотируется в мэры Белой Церкви;

Антон Поляков, группа "За майбутнє", баллотируется в мэры Чернигова;

Татьяна Рябуха, "Слуга народа", баллотируется в мэры Сум;

Игорь Колихаев, группа "За майбутнє", баллотируется в мэры Херсона;

Александра Устинова, фракция "Голос", кандидат в мэры Винницы;

Ярослав Руцишин от "Голоса" и Олег Синютка, "Европейская солидарность", идут в мэры Львова;

Николай Скорик, "Оппозиционная платформа – За жизнь", баллотируется в мэры Одессы;

Александр Фельдман, "Оппозиционная платформа – За жизнь", кандидат в мэры Харькова;

Ирина Верещук, "Слуга народа", Алексей Кучеренко, "Батьківщина" и Сергей Шахов, группа "Довіра", – кандидаты в мэры Киева.

"Наибольшее количество нардепов, баллотирующихся в местные советы и на пост городского головы, – члены депутатской группы "За майбутнє" – 20 человек. Девять нардепов представляют ОПЗЖ, семь парламентариев – члены фракции "Слуга народа". По пять выдвиженцев в местные советы дали депутатская группа "Довіра" и "Европейская солидарность", четыре являются членами Батьківщини", двое – "Голоса", еще четыре – которые не входят ни в одну фракцию", – подчеркнули в гражданской сети.

В случае баллотирования в городских и районных советах все народные депутаты выдвинуты первыми кандидатами в избирательных списках. Для областных советов этот показатель составляет 86%. Подавляющее большинство народных депутатов, которые баллотируются, будут указаны как лидеры политических сил в избирательном бюллетене, отмечает "Опора".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.