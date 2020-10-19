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15 нардепов баллотируются на должности мэров на местных выборах – "Опора"

Более 50 народных депутатов Украины баллотируются в местные советы и на должности городских голов. Больше всего среди них желающих пройти в областные советы. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

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Наибольшее количество нардепов, баллотирующихся в местные советы и на пост городского головы, члены депутатской группы "За майбутнє"
Наибольшее количество нардепов, баллотирующихся в местные советы и на пост городского головы, – члены депутатской группы "За майбутнє"
Фото: EPA

56 народных депутатов Украины выставили свои кандидатуры на местных выборах в советы разных уровней и на должности городских голов. Об этом 19 октября сообщила гражданская сеть "Опора".

Больше всего желающих стать депутатом областного совета – 36 человек, в городские советы идет 18, в районные – всего четыре. Никто из нардепов не хочет стать депутатом сельского совета, при этом 15 нардепов решили побороться за кресло городского головы, сказано в сообщении.

Среди нардепов, претендующих на пост мэра:

  • Зиновий Андреевич, фракция "Слуга народа", является кандидатом на должность городского головы Надворной;
  • Руслан Требушкин, внефракционный, баллотируется в мэры Покровска;
  • Владимир Крейденко от "Слуги народа" зарегистрировался кандидатом в мэры Мелитополя;
  • Николай Бабенко из депутатской группы "Довіра" баллотируется в мэры Белой Церкви;
  • Антон Поляков, группа "За майбутнє", баллотируется в мэры Чернигова;
  • Татьяна Рябуха, "Слуга народа", баллотируется в мэры Сум; 
  • Игорь Колихаев, группа "За майбутнє", баллотируется в мэры Херсона;
  • Александра Устинова, фракция "Голос", кандидат в мэры Винницы;
  • Ярослав Руцишин от  "Голоса" и Олег Синютка, "Европейская солидарность", идут в мэры Львова;
  • Николай Скорик, "Оппозиционная платформа – За жизнь", баллотируется в мэры Одессы;
  • Александр Фельдман, "Оппозиционная платформа – За жизнь", кандидат в мэры Харькова;
  • Ирина Верещук, "Слуга народа", Алексей Кучеренко, "Батьківщина" и Сергей Шахов, группа "Довіра", – кандидаты в мэры Киева.

"Наибольшее количество нардепов, баллотирующихся в местные советы и на пост городского головы, – члены депутатской группы "За майбутнє" – 20 человек. Девять нардепов представляют ОПЗЖ, семь парламентариев – члены фракции "Слуга народа". По пять выдвиженцев в местные советы дали депутатская группа "Довіра" и "Европейская солидарность", четыре являются членами Батьківщини", двое – "Голоса", еще четыре – которые не входят ни в одну фракцию", – подчеркнули в гражданской сети.

В случае баллотирования в городских и районных советах все народные депутаты выдвинуты первыми кандидатами в избирательных списках. Для областных советов этот показатель составляет 86%. Подавляющее большинство народных депутатов, которые баллотируются, будут указаны как лидеры политических сил в избирательном бюллетене, отмечает "Опора".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Верховная Рада, Украина, ВО Батьківщина, народные депутаты, Опора, местные выборы, Слуга народа, партия Голос, Европейская солидарность, ОПЗЖ, За майбутнє
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