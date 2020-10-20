В Донецкой области активисты ОПЗЖ пикетировали суд с флагами "Азова" и "Правого сектора" – СМИ

Как пишет "Обозреватель", представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" инсценируют нападения со стороны проукраинских организаций, чтобы "завоевать симпатии избирателей в Донецкой области".

15 октября люди с флагами "Азова" и "Правого сектора" пикетировали здание Донецкого окружного админсуда в Мариуполе перед рассмотрением иска о снятии кандидата в мэры Мариуполя от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимира Клименко. "Обозреватель" пишет, что это люди "выполняли роль радикалов" по поручению функционеров ОПЗЖ.

"Пытаясь завоевать симпатии избирателей в Донецкой области, представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" организуют нападения на собственных партийцев", – говорится в материале.

Как пишет издание, когда под здание суда прибыли представители местной ячейки "Национального корпуса", выяснилось, что люди с флагами "Азова" и "Правого сектора" не имеют отношения ни к этим подразделениям, ни к ветеранской среде в целом.

“После короткой и убедительной беседы с реальными ветеранами полка "Азов" провокаторы признались, что выполняли роль "радикалов" по указанию партийных функционеров ОПЗЖ. И что они являются членами партийных ячеек этой партии в других городах”, – пишет "Обозреватель" со ссылкой на активистов "Нацкорпуса".