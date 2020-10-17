Оппозиционный блок обвинил ОПЗЖ в попытке привести в местные советы "политических гастролеров"

Включение "Оппозиционной платформой – За жизнь" в предвыборные списки "политических гастролеров" – лиц, которые проживают не в тех общинах, где баллотируются, нарушает базовый принцип местного самоуправления – управлять общинами должны их жители, подчеркнули в Оппозиционном блоке.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" "повсеместно" ведет на выборах в местные советы кандидатов, проживающих не в тех населенных пунктах и городах, где баллотируются. Об этом говорится в заявлении Оппозиционного блока, обнародованном на странице донецкой областной организации партии в Facebook 15 октября.

"Пребывание в избирательных списках любой партии кандидатов, которые не имеют отношения к конкретной территории, недопустимо. Речь идет о партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая повсеместно ведет в местные советы "политических гастролеров", не имеющих никакого отношения к нашим городам и селам. Значительную часть списков ОПЗЖ составляют жители других городов или даже других областей. По некоторым общинам иногородние составляют до 50% списка", – заявили в политсиле.

В Оппозиционном блоке проанализировали данные на сайте Центризбиркома и заявили, что в избирательном списке "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Донецкой области есть ряд иногородних кандидатов.

По Покровску – 27 из 38 (Киев – семь, Авдеевка – семь, Константиновка – 11, Славянск – два), по Лиману – 10 из 34 (все – жители Харькова). Часов Яр – из 26 кандидатов: восемь – жители Покровска, семь – Торецка; Мирноград: из 34 кандидатов – 11 из Тореза, еще четыре проживают в селах Бахмутского района.

"Аналогичная ситуация по другим общинам. Эти люди не живут тут, не занимаются общественной или политической деятельностью. Но они собираются стать депутатами и управлять местными делами. Такой подход к формированию нарушает базовый принцип местного самоуправления – управлять общинами должны их жители. Кроме того, включение "политических гастролеров" в избирательные списки прямо обманывает избирателя. Все это наносит вред общинам, дискредитирует власть, унижает достоинство людей Донбасса", – заявили в Оппозиционном блоке и призвали ОПЗЖ вывести из состава своих списков неместных кандидатов, а избирателей – внимательно изучать списки.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.