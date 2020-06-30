Опрос: Четыре партии проходят в парламент

Среди всех партий больше всего голосов на выборах в парламент набрала бы "Слуга народа" – 30,3%, говорится в опросе Центра Разумкова.

За "Европейскую солидарность" на выборах проголосовали бы 15,7%, а за "Батьківщину" – 8,5% Фото: rada.gov.ua

Если бы выборы в Верховную Раду прошли бы в ближайшее время, туда бы прошли четыре партии. Об этом говорится в опросе соцслужбы Центра Разумкова, опубликованном 30 июня.

Лидером среди избирателей является "Слуга народа" – за нее бы проголосовали 30,3% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с выбором. За "Оппозиционную платформу – За жизнь" отдали бы свой голос 21,8%, за "Европейскую солидарность" – 15,7%, а за "Батьківщину" – 8,5%.

Другие партии набирают меньше 5%. Среди них:

Оппозиционный блок – 2,3%;

"Сила и честь" – 3,2%;

Объединение "Самопоміч" – 1,9%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 1,7%;

"Громадянська позиція" – 3,4%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 0,9%;

Партия Шария – 1,8%;

"Голос" – 2,3%;

"Свобода" – 1,8%;

"Народный фронт" – 0,2%;

"Национальный корпус" – 0,5%.

Исследование было проведено с 17-го по 24 июня 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.