Скрипка судится с сайтом, который заявил о его поддержке на выборах кандидата от Оппозиционного блока

Украинский музыкант Олег Скрипка в 2019 году выступил с благотворительным концертом в Энергодаре (Запорожская область). В СМИ заявили, что артист таким образом поддержал одного из кандидатов в народные депутаты от Оппозиционного блока. Скрипка обратился в суд с иском о защите деловой репутации.

Киевский апелляционный суд 24 июля открыл апелляционное производство по решению Дарницкого районного суда, в котором рассматривался иск со стороны лидера украинской группы "Воплі Відоплясова" (ВВ) Олега Скрипки к общественной организации "Инфорезист" о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Решение апелляционного суда об открытии производства обнародовано на портале мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра.

В сентябре 2019 года Скрипка обратился в Дарницкий районный суд Киева с иском, потребовав от ОО "Инфорезист" опровержения информации, опубликованной на сайте 17 июля 2019 года.

В тексте говорится, что артист дал благотворительный концерт в Энергодаре (Запорожская область), а после его выступления на сцену вышел кандидат в народные депутаты от Оппозиционного блока Виталий Коробов.

В настоящее время текст публикации обновлен – в дополнении говорится, что выступление артиста не было связано с поддержкой кандидата в народные депутаты.

Скрипка в 1964 году родился в Таджикистане. В 1987 году он стал инициатором создания группы "Вопли Видоплясова".

Скрипка был участником Оранжевой революции, где выступал со Святославом Вакарчуком и Русланой Лыжичко в поддержку Виктора Ющенко.

В 2016 году Скрипка с концертами выступал в зоне АТО.