В Одесской области избили главреда местного издания. Он говорит, что нападавшие – представители ОПЗЖ

Редактор издания "Альтернатива.орг" Роман Варшанидзе заявил, что 17 октября на него напали представители "Оппозиционной платформы – За жизнь". Полиция открыла производство.

На Варшанидзе (на фото) напали, когда он приехал на съемки репортажа Фото: Роман Варшанідзе / Facebook

На главного редактора овидиопольского издания "Альтернатива.орг" Романа Варшанидзе напали. Об этом он написал в своем Facebook 17 октября.

"Около часа назад на меня как журналиста "Альтернатива.орг" совершенно нападение представителями "Оппозиционной платформы – За жизнь". Нападение совершенно в поселке Великодолинское на улице Новоселов, куда я приехал на встречу с кандидатом на пост председателя Великодолинского поссовета Юрием Никитинским", – отметил он.

В пресс-службе полиции Одесской области сообщили, что журналиста забрали в больницу с ушибами мягких тканей и сотрясением мозга. Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении журналистов).