В центре Киева задержали двух мужчин, которые с гранатой напали на предпринимателя – Офис генпрокурора

В Офисе генерального прокурора Украины рассказали, что около 18.30 на бульваре Леси Украинки в Киеве двое неизвестных напали на предпринимателя, который обменивал валюту.

В Киеве на улице Крещатик правоохранители задержали двух мужчин за нападение на предпринимателя. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своей странице в Facebook.

"Около 18.30 на бульваре Леси Украинки в Киеве двое неизвестных совершили нападение на предпринимателя, который обменивал валюту. Угрожая потерпевшему предметом, похожим на гранату, они завладели сумкой с деньгами, после чего скрылись с места преступления на автомобиле", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что автомобиль нападавших заблокировали на улице Крещатик, где их и задержали.

"Задержанными оказались двое граждан Украины, уроженцы Грузии, ранее судимые за имущественные преступления. Сейчас указанным лицам готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавили в Офисе генпрокурора.

Ранее сообщалось, что в центре Киева сегодня задержали участников преступной группировки, специализировавшейся на грабеже клиентов пунктов обмена валют. При задержании бойцы КОРД применили оружие.