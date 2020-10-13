На Крещатике задержали злоумышленников, которые грабили клиентов "обменников"

В центре Киева сегодня задержали участников преступной группировки, специализировавшейся на грабеже клиентов пунктов обмена валют. При задержании бойцы КОРД применили оружие.

Сегодня в Киеве на Крещатике сотрудники Нацполиции и бойцы КОРД задержали группу злоумышленников, которые грабили клиентов пунктов обмена валют. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины на своей странице в Facebook.

После совершения валютных операций злоумышленники нападали на клиентов "обменников" и отбирали деньги.

Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создали аварийную ситуацию. В результате бойцы КОРД применили табельное огнестрельное оружие.

В пресс-службе полиции отметили, что вследствие выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали.

"Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они сегодня на улице Леси Украинки отобрали сумку с деньгами", – говорится в сообщении.

Гражданами какого государства являются задержанные, не сообщается.

Портал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook пишет, что речь идет о гражданах Грузии.