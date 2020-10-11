"Таких жестких столкновений не было два месяца". Силовики применяют водометы к протестующим в Минске, начались задержания

Сотрудники ОМОН и лица в черной одежде без опознавательных знаков начали применять к протестующим в Минске водометы, светошумовые гранаты, при задержании их бьют дубинками, однако митингующие не расходятся.

В результате разгона есть пострадавшие Фото: svaboda.org

11 октября в Минске ОМОН и лица без опознавательных знаков начали задерживать протестующих, которые пришли на оппозиционный марш, сообщает TUT.BY в Telegram.

Издание обнародовало видео, на котором видно, как неизвестные в черной одежде и балаклавах бьют дубинками митингующих. "Таких жестких столкновений не было два месяца", – отмечают журналисты.

Onliner показал ролик, снятый у стелы "Минск – город-герой", на котором видно, как силовики задерживают участников протеста и бьют их дубинками. Судя по фото, обнародованным "Радыё Свабода", в результате разгона у стелы есть пострадавшие.

К протестующим применяют водометы, светошумовые гранаты, но они не расходятся, отмечает "Радыё Свабода".

ВИДЕО

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Чехия и Украина не признали инаугурацию Лукашенко.