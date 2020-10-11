В Минске остались послы только двух стран Евросоюза – СМИ

Послы стран Евросоюза отозваны в свои столицы для консультаций на фоне массовых протестов в Беларуси из-за фальсификаций на выборах президента, сообщил TUT.BY.

В Минске по состоянию на 10 октября остались послы только двух стран Европейского союза – посол Австрии и посол Италии. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на источник.

Остальные послы стран ЕС отозваны в свои столицы для консультаций.

Издание отмечает, что дипломатический скандал между Беларусью и странами ЕС начался 2 октября, когда МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов и отозвать послов для консультаций. В ответ страны Евросоюза решили отозвать и других послов, аккредитованных в Минске.

В частности, послов отозвали Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Чехия, Болгария, Великобритания, Румыния и Словакия.

Напряженность в отношениях между Минском и Брюсселем усилилась на фоне массовых протестов из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, которые продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Чехия и Украина, не признали инаугурацию Лукашенко.