"Узнала? Муж звонит". – "Может, тебя уже где-то встречать?" Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с супругом

Арестованному белорусскому блогеру Сергею Тихановскому разрешили телефонный разговор с женой Светланой, которая, по данным независимого подсчета голосов, выиграла президентские выборы. Сергей посоветовал жене жестче добиваться освобождения политзаключенных.

Тихановская: Отступать мы не можем и никогда этого не сделаем Фото: ЕРА

Впервые за 134 дня (четыре месяца) лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской разрешили поговорить по телефону с арестованным мужем, блогером Сергеем Тихановским. Подробности разговора приводит Telegram-канал Тихановской.

"Узнала? Муж звонит", – сказал Сергей в начале беседы.

"Может быть, тебя уже где-то встречать?" – спросила политик.

Тихановская призналась, что держится только благодаря поддержке белорусов. "Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены", – заявила она. Ее супруг посоветовал действовать жестче.

По мнению лидера оппозиции, переговоры власти и оппозиции неизбежны.

Супруги также пошутили над словами президента Александра Лукашенко, утверждавшего, что выдал Тихановской деньги для выезда в Литву: "Вчера сказали, что тебе $15 тыс. дали". – "Ну, плюс еще 900 тыс. за диваном".

Тихановский собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он предложил кандидатуру своей жены Светланы – и ее зарегистрировали. Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок", он находится в СИЗО.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

10 октября Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, где провел четырехчасовую встречу с некоторыми арестованными представителями оппозиции. Содержание разговора не разглашается.

В Беларуси против оппозиционеров завели более 300 уголовных дел, правозащитники признали 94 человека (в том числе Тихановского) политическими заключенными.