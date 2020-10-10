Лукашенко отправился в тюрьму, поговорил с Бабарико, Шкляровым и другими политзаключенными

На встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в СИЗО КГБ присутствовали фигуранты уголовных дел – политик и банкир Виктор Бабарико, белорусско-американский политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие.

Лукашенко и участники беседы решили не раскрывать ее содержание Фото: Пул Первого / Telegram

10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, где провел встречу с заключенными представителями оппозиции. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Разговор длился четыре с половиной часа.

"Цель президента – услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", – пишет провластный Telegram-канал.

Приводится лишь одна цитата из выступления Лукашенко: "Конституцию на улице не напишешь".

Если судить по фото, то на встрече присутствовали экс-глава "Белгазпромбанка", политик Виктор Бабарико, его сын Эдуард, юрист, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, белорусско-американский политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также был Кирилл Бадей, который до ареста занимал должность и.о. председателя правления "Белгазпромбанка", а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, пишет TUT.BY.

18 июня Бабарико, который решил баллотироваться в президенты Беларуси, и его сына задержали. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке; Лукашенко говорил, что через финучреждение отмыли $640 млн.

Шклярова задержали 29 июля в Минске. Его обвинили в консультировании администраторов оппозиционных групп в соцсетях. Госсекретарь США Майк Помпео требовал от властей Беларуси освободить Шклярова.

31 августа сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси задержали Власову.

2 сентября в минском офисе компании PandaDoc прошли обыски, после которых силовики задержали четырех человек, включая директора Рабцевича; им предъявили обвинение в мошенничестве.

Всего в Беларуси против оппозиционеров завели более 300 уголовных дел, правозащитники признали 94 человека политическими заключенными.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси инаугурацию не анонсировали и не транслировали по телевидению.