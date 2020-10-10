В Беларуси против оппозиционеров и митингующих завели более 300 дел – правозащитники

С начала кампании по выборам президента Беларуси в стране заведено более 300 уголовных дел против участников президентских выборов и активистов. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
Самые распространенные статьи Уголовного кодекса Беларуси, по которым были возбуждены уголовные дела, – это:
Также известно о начале уголовных дел за клевету (ст. 188 УК РБ), хулиганство (арт. 339 УК РБ) и по некоторым другим статьям Уголовного кодекса, отмечают в "Весне".
В настоящее время правозащитники располагают фамилиями более 280 человек, чье уголовное преследование, по их мнению, связано с событиями избирательной кампании и после нее, 94 человека из этого списка признаны политическими заключенными.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.
Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.