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В Беларуси против оппозиционеров и митингующих завели более 300 дел – правозащитники

Самые распространенные статьи Уголовного кодекса Беларуси, по которым были возбуждены уголовные дела, – это "массовые беспорядки", "организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и "сопротивление сотруднику органов внутренних дел", сообщает правозащитный центр "Весна".

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Правозащитники располагают фамилиями более 280 человек, чье уголовное преследование, по их мнению, связано с избирательной кампанией
Правозащитники располагают фамилиями более 280 человек, чье уголовное преследование, по их мнению, связано с избирательной кампанией
Фото: EPA

С начала кампании по выборам президента Беларуси в стране заведено более 300 уголовных дел против участников президентских выборов и активистов. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Самые распространенные статьи Уголовного кодекса Беларуси, по которым были возбуждены уголовные дела, – это:

  • 293 УК РБ (массовые беспорядки) – минимум 112 фигурантов дел по этой статье;
  • 342 УК РБ (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) – дела по этой статье массово заводились против активистов в мае и июле;
  • 363 УК РБ (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок);
  • 364 УК РБ (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);
  • 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов) – по этой экономической статье были задержаны активисты штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Также известно о начале уголовных дел за клевету (ст. 188 УК РБ), хулиганство (арт. 339 УК РБ) и по некоторым другим статьям Уголовного кодекса, отмечают в "Весне".

В настоящее время правозащитники располагают фамилиями более 280 человек, чье уголовное преследование, по их мнению, связано с событиями избирательной кампании и после нее, 94 человека из этого списка признаны политическими заключенными.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Теги: Беларусь, правозащитники, уголовное дело, протесты в Беларуси
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