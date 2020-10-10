Еще две страны отозвали послов из Беларуси

Великобритания и Румыния отозвали своих послов из Беларуси в знак солидарности с Литвой и Польшей, чьих послов министерство иностранных дел Беларуси потребовало отозвать 2 октября.

Великобритания объявила, что отзывает своего посла из Беларуси. Об этом сообщил 9 октября глава МИД Великобритании Доминик Рааб в Twitter.

"Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Это совершенно неоправданно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Беларуси", – написал он.

condemns Belarus’ decision to expel Polish & Lithuanian diplomats. Completely unjustified and will only isolate the Belarusian people. In solidarity, we are temporarily recalling our Ambassador for consultations on the situation in Belarus — Dominic Raab (@DominicRaab) October 9, 2020

Об отзыве своего посла заявил 9 октября и глава МИД Румынии Богдан Ауреску в Twitter.

"Мы решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Беларусь должна понимать, что использование дипломатического давления на государства – членов ЕС не поможет диалогу и не принесет положительных результатов", – отметил он.

We decided to recall our ambassador in #Belarus for consultations in solidarity with Lithuania & Poland. #Belarus needs to understand that using diplomatic pressure on #EU Member States will not help dialogue and will not bring positive results.@RauZbigniew @LinkeviciusL — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 9, 2020

2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов: в литовском посольстве. Вместо 25 должно остаться 14 дипломатов. В польском – вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября, пишет TUT.BY. Также МИД Польши выполнил требование белорусской стороны и отозвал 32 польских дипломата.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.