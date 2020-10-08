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Министр финансов США: Для Украины и Беларуси важно не допустить отката назад

В Украине консультативная поддержка Европейского банка реконструкции и развития необходима для продвижения экономических и управленческих реформ, а в Беларуси диалог с ЕБРР может способствовать развитию законного демократического процесса, отметил министр финансов США Стивен Мнучин.

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Мнучин: Единственный путь стран к устойчивому восстановлению следовать принципам, лежащим в основе миссии ЕБРР
Мнучин: Единственный путь стран к устойчивому восстановлению – следовать принципам, лежащим в основе миссии ЕБРР
Фото: EPA

Украине и Беларуси необходимо не допустить отката назад в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин 7 октября во время открытия ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития, сообщает сайт минфина США.

Мнучин отметил, что полные экономические последствия пандемии COVID-19 пока неизвестны, но "страны, которые добились меньшего прогресса в своем переходе к рыночной экономике, скорее всего, понесут большую часть тяжести этого экономического кризиса".

"Единственный путь стран к устойчивому восстановлению – следовать принципам, лежащим в основе миссии ЕБРР: приверженности открытым рынкам, предпринимательству, многопартийной демократии и плюрализму. Для стран, где ведет деятельность ЕБРР, включая Украину и Беларусь, крайне важно не допустить отката в это время. В Украине консультативная поддержка ЕБРР необходима для продвижения значимых экономических и управленческих реформ, в то время как в Беларуси диалог с ЕБРР может способствовать развитию законного демократического процесса", – сказал министр.

Он отметил, что США поддержали ряд проектов ЕБРР, включая реформу управления в Украине, предоставив дополнительные двухсторонние ресурсы в виде грантов с участием доноров.

"Мы полностью осознаем важность альтернативы ЕБРР дипломатии долговых ловушек и авторитарной меркантилистской политике злонамеренных субъектов, стремящихся расширить свое влияние на страны операций ЕБРР", – заявил Мнучин.

В июле 2020 года исполняющий обязанности президента ЕБРР Юрген Ригтеринк в ходе телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ЕБРР готов увеличить объемы поддержки Украины. Ригтеринк подчеркнул, что в текущем году ЕБРР уже инвестировал в Украину более €300 млн. Зеленский, в свою очередь, отметил, что в прошлом году портфель проектов ЕБРР в Украине составил €1,1 млрд.

7 октября в ЕБРР сообщали, что инвестировали более €14,4 млрд в 479 проектов в Украине.

Теги: США, Украина, Беларусь, ЕБРР, Стивен Мнучин, минфин США
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