Тихановская считает, что санкции ЕС против Беларуси нужно расширить

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала введение санкций против белорусских чиновников "маленькой победой" во время визита в Германию.

Санкционный список Евросоюза против белорусских чиновников необходимо расширить, заявила белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская во время визита в Германию 5 октября, сообщает "Немецкая волна".

"Я уверена и я настаиваю, что этот список должен быть расширен", – сказала она.

Тихановская не уточнила, кого именно считает нужным внести в список, но отметила, что считает маленькой победой введение санкций.

6 октября Тихановская в Берлине встретилась в канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседа длилась 45 минут, сообщила пресс-служба оппозиционерки. Она говорила о необходимости проведения новых выборов и инвестиционной поддержки Беларуси; обсуждали ли Тихановская и Меркель санкции, в ее пресс-службе не сообщали.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября глава украинского МИД сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.