Тихановская считает, что санкции ЕС против Беларуси нужно расширить

Санкционный список Евросоюза против белорусских чиновников необходимо расширить, заявила белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская во время визита в Германию 5 октября, сообщает "Немецкая волна".
"Я уверена и я настаиваю, что этот список должен быть расширен", – сказала она.
Тихановская не уточнила, кого именно считает нужным внести в список, но отметила, что считает маленькой победой введение санкций.
6 октября Тихановская в Берлине встретилась в канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседа длилась 45 минут, сообщила пресс-служба оппозиционерки. Она говорила о необходимости проведения новых выборов и инвестиционной поддержки Беларуси; обсуждали ли Тихановская и Меркель санкции, в ее пресс-службе не сообщали.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября глава украинского МИД сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.
2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. Также санкции против белорусских чиновников ввели США. Лукашенко нет ни в одном из списков. Украина планирует присоединиться к санкциям, которые ввел ЕС.