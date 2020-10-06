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Тихановская на встрече с Меркель заявила, что протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская провела встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, на которой сказала, что белорусский народ ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской.

Тихановская подарила канцлеру Германии бело-красно-белый зонт и книгу &laquo;Краіна Беларусь&raquo; в немецком переводе
Тихановская подарила канцлеру Германии бело-красно-белый зонт и книгу «Краіна Беларусь» в немецком переводе
Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая находится с визитом в Германии, 6 октября встретилась с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом  сообщил Telegram-канал оппозиционерки.

"Тихановская подчеркнула, что протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, а следствие внутрибелорусского кризиса. Главная цель народа сейчас – новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением и терпеть его больше не намерен", – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, белорусский народ ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям для преодоления последствий кризиса.

Тихановская подарила канцлеру Германии бело-красно-белый зонт и книгу «Краіна Беларусь» в немецком переводе.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Беларусь, ФРГ, Европа, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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