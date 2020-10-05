Тихановская заявила, что хочет встретиться с Путиным

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, что хотела бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская 5 октября прибыла в Берлин, где провела встречу с белорусской диаспорой. Об этом сообщил Telegram-канал оппозиционерки.

"На вопрос, с кем бы Светлана хотела встретиться как политик, она ответила: "С [президентом России] Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает [президента Беларуси Александра] Лукашенко". На вопрос, с кем Светлана хочет увидеться не как политик, она ответила: "С Сергеем Тихановским", – сказано в сообщении.

Telegram-канал Тихановской сообщил, что в Берлине у оппозиционерки запланированы встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.

Тихановский – белорусский блогер и оппозиционер. Он был претендентом в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он решил предложить кандидатуру своей жены Светланы – и ее зарегистрировали. Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 сентября в Сочи состоялась первая после президентских выборов в Беларуси встреча Путина и Лукашенко. На ней, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.