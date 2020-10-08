Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2020
 
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"Молчание ягнят". Группа "Ногу свело!" показала в новом клипе кадры протестов в Беларуси. Видео

Российская группа "Ногу свело!" 7 октября презентовала на своем канале в YouTube новую песню "Молчание ягнят". Ролик смонтирован с использованием кадров, снятых во время протестов в Беларуси – фотографии через проектор отражаются на лицах музыкантов. "Адские события происходят быстрее, чем мы успеваем выпускать песни. Горящий дневник времени потрясает своей интенсивностью. Когда создавалась композиция "Зае@али!", мы уже знали про то, что происходит в Беларуси и Хабаровске, но еще не знали про отравление [российского оппозиционера Алексея] Навального. Во время подготовки клипа "Молчание Ягнят" уже все это было известно, но за несколько дней до релиза узнали о трагедии с нижегородской журналисткой Ириной Славиной и ситуации на Камчатке. Наши песни – наш способ это проанализировать и пережить", – говорится в релизе ролика.

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"Ногу свело!": Адские события происходят быстрее, чем мы успеваем выпускать свои песни
"Ногу свело!": Адские события происходят быстрее, чем мы успеваем выпускать свои песни
Фото: max_pokrovskiy / Instagram

видео

Видео: Nogu Sveló! / YouTube
Теги: Беларусь, Алексей Навальный, Камчатка, Хабаровск, видео, Макс Покровский, ролик, Ногу свело!, Ирина Славина
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