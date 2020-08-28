  "За...бали". "Ногу свело!" презентовала клип на злобу дня. Видео

По словам проживающего в США солиста группы "Ногу свело!" Макса Покровского, с момента написания песни "За...бали" до завершения работы над клипом прошла всего неделя.

Российская группа "Ногу свело!" презентовала на своем канале в YouTube клип на новую песню "За...бали".

"Интенсивность, с которой наполняется лента новостей в последние дни и часы, является ускоренной версией ситуации последних недель, а та не уступает по насыщенности последним месяцам, принесшим столько неприятных сюрпризов. Сами события отличаются разнообразием. Неизменными остаются лишь чувства, которые они порождают – чувство страха за то, что будет дальше, и чувство стыда за то, во что мы позволили себя превратить", – говорится в релизе клипа.

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Видео: Nogu Sveló! / YouTube

По словам Покровского, работа над новой композицией длилась неделю.

"От момента, когда в голове прозвучала первая нота этой песни, до момента завершения клипа прошло меньше недели", – написал он в микроблоге.

Группа "Ногу Свело!" была создана в 90-е годы. Автором многих песен коллектива является солист группы Макс Покровский, который в настоящее время живет в Нью-Йорке (США).