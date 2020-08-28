  "За...бали". "Ногу свело!" презентовала клип на злобу дня. Видео

Российская группа "Ногу свело!" презентовала на своем канале в YouTube клип на новую песню "За...бали".
"Интенсивность, с которой наполняется лента новостей в последние дни и часы, является ускоренной версией ситуации последних недель, а та не уступает по насыщенности последним месяцам, принесшим столько неприятных сюрпризов. Сами события отличаются разнообразием. Неизменными остаются лишь чувства, которые они порождают – чувство страха за то, что будет дальше, и чувство стыда за то, во что мы позволили себя превратить", – говорится в релизе клипа.
По словам Покровского, работа над новой композицией длилась неделю.
"От момента, когда в голове прозвучала первая нота этой песни, до момента завершения клипа прошло меньше недели", – написал он в микроблоге.
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Всем привет! Сегодня в 8 вечера по Москве на нашем YouTube канале смотрите премьеру #заебали (ссылка в профиле). От момента, когда в голове прозвучала первая нота этои * песни до момента завершения клипа прошло меньше недели. Спасибо огромное @tanya_pokrovskaya и @eferalgun за создание этого самого стремительно и во многом уникального видео! А также @orangeva_ya за информационную поддержку. Большое спасибо за участие в записи @vishnatoon и @volhazakharova Итак, ставьте себе напоминалочки на 20:00 и подписываи * тесь на нас в YouTube. Там в последнее время премьеры идут одна за другои * . Спасибо! #ногусвело #макспокровскии * #nogusvelo #maxpokrovskiy
Группа "Ногу Свело!" была создана в 90-е годы. Автором многих песен коллектива является солист группы Макс Покровский, который в настоящее время живет в Нью-Йорке (США).