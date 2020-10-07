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В Европарламенте призвали белорусскую армию не поддерживать "нелегитимного узурпатора Лукашенко"

Во фракции Европарламента ELP подчеркнули, что отдача незаконных приказов президентом Беларуси Александром Лукашенко, как и их исполнение, является преступлением, которое будет расследовать международное сообщество.

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23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко
Фото: EPA

Депутаты Европарламента обратились с открытым письмом к командованию армии Беларуси с призывом не подчиняться незаконным приказам "самопровозглашенного президента Александра Лукашенко". Обращение опубликовано на сайте фракции Европарламента ELP.

Евродепутаты, в частности, раскритиковали инаугурацию белорусского президента.

"Эта процедура, которую Лукашенко организовал в секрете сам для себя, не имеет юридической силы как по моральным, так и по юридическим причинам; это не делает его президентом и главнокомандующим вооруженных сил Беларуси. Отныне гражданин Лукашенко больше не является президентом Беларуси, он всего лишь организатор захвата власти и государственного переворота, поэтому любые приказы Лукашенко вам незаконны", – отмечается в заявлении.

Обращаясь к руководству армии Беларуси, евродепутаты призвали их сделать выбор: или выполнить свою клятву по защите народа Беларуси, или подчиняться незаконным приказам "узурпатора власти гражданина Лукашенко". Во фракции Европарламента подчеркнули, что отдача незаконных приказов Лукашенко, как и их исполнение, является преступлением, которое будет расследовать международное сообщество.

"Вы, военнослужащие и командиры милиции, – тоже белорусы, как и люди, находящиеся на улице, которые мирно отстаивают свои права и справедливые выборы. Вы должны защищать мирных жителей, не избивая и не запугивая их, включая беременных женщин и пожилых людей. Это исторический поворотный момент, когда вы должны принять правильное решение – принять участие в государственном перевороте и военной хунте, организованной гражданином Лукашенко, или встать на сторону миролюбивой белорусской гражданской нации, которая просто просит уважать права народа", – подчеркнули евродепутаты.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября глава украинского МИД сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. Также санкции против белорусских чиновников ввели США. Лукашенко нет ни в одном из списков. Украина планирует присоединиться к санкциям, которые ввел ЕС.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, армия, Европарламент, протесты в Беларуси
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