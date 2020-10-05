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Литва решила не сокращать дипломатическое представительство в Беларуси

Министерство иностранных дел Литвы провело консультации с Европейским союзом и заявило, что выступает за сохранение дипломатических контактов с Беларусью.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Литвы провело консультации с коллегами из Евросоюза по поводу требования официального Минска сократить количество сотрудников в посольствах Литвы и Польши в Беларуси и решило не сокращать свое дипломатическое представительство. Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, главой МИД Польши Збигневом Рау и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

"Наша цель – максимально сохранить дипломатические контакты. Мы направили такое послание белорусской стороне, с которой мы договорились о том, что временное приглашение послов для консультаций послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на уровне послов. Вместе с поляками мы уже приняли решение пригласить послов из Минска для консультаций", – сказал Линкявичюс.

В МИД Литвы отметили: договоренность с Беларусью о том, чтобы не сокращать штат дипкорпуса в Минске, пока не достигнута. Но если Беларусь продолжит настаивать, будут приняты зеркальные меры.

5 октября Беларусь объявила об отзыве послов из Литвы и Польши. Решение об отзыве и сокращении штатов посольств этих стран в Беларуси в белорусском МИД объяснили "однозначной деструктивной деятельностью со стороны указанных стран".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Теги: Германия, Беларусь, Польша, Литва, Линас Линкявичюс, МИД Польши, МИД Литвы, дипломаты, Евросоюз, Хайко Маас, Жозеп Боррель, протесты в Беларуси, Збигнев Рау
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