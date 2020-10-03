Польша и Литва не намерены сокращать дипкорпус в Беларуси

Министры иностранных дел Литвы и Польши отреагировали на требование Беларуси об отзыве послов для консультаций и уменьшении дипломатического корпуса в стране.

Дипломатический корпус Литвы и Польши, вопреки ожиданиям властей Беларуси, сокращаться не будет. Об этом заявили главы литовского МИД Линас Линкявичюс и польского – Збигнев Рау.

Рау в своем Twitter сообщил, что ни он, ни Линкявичюс не собираются приглашать своих послов для консультаций.

"Беларусь позвонила своим послам в Польше и Литве для консультаций и ожидает того же от Польши и Литвы. Вместе с Линасом Линкявичюсом мы убеждены, что необходимо сохранить каналы связи, и на данном этапе мы не собираемся приглашать наших послов для консультаций", – написал он.

BY wezwała swoich Ambasadorów w PL i LT na konsultacje i oczekuje tego samego od PL i LT. Razem z @LinkeviciusL jesteśmy przekonani, że kanały komunikacji muszą zostać zachowane i na tym etapie nie zamierzamy wzywać naszych Ambasadorów na konsultacje. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) October 2, 2020

Линкявичюс высказал аналогичную точку зрения, пишет портал Delfi.

По его словам, Литва не намерена отзывать своего посла на консультации и точно не будет ничего предпринимать в вопросе сокращения персонала, поскольку видит в этом множество проблем и не видит пользы.

С 5 октября Беларусь отзывает послов из Литвы и Польши. Решение об отзыве и сокращении штатов посольств этих стран в Беларуси в белорусском МИД объяснили "однозначной деструктивной деятельностью со стороны указанных стран".