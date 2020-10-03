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Польша и Литва не намерены сокращать дипкорпус в Беларуси

Министры иностранных дел Литвы и Польши отреагировали на требование Беларуси об отзыве послов для консультаций и уменьшении дипломатического корпуса в стране.

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С 5 октября Минск отзывает послов из Литвы и Польши
С 5 октября Минск отзывает послов из Литвы и Польши
Фото: pixabay.com

Дипломатический корпус Литвы и Польши, вопреки ожиданиям властей Беларуси, сокращаться не будет. Об этом заявили главы литовского МИД Линас Линкявичюс и польского – Збигнев Рау.

Рау в своем Twitter сообщил, что ни он, ни Линкявичюс не собираются приглашать своих послов для консультаций.

"Беларусь позвонила своим послам в Польше и Литве для консультаций и ожидает того же от Польши и Литвы. Вместе с Линасом Линкявичюсом мы убеждены, что необходимо сохранить каналы связи, и на данном этапе мы не собираемся приглашать наших послов для консультаций", – написал он.

Линкявичюс высказал аналогичную точку зрения, пишет портал Delfi.

По его словам, Литва не намерена отзывать своего посла на консультации и точно не будет ничего предпринимать в вопросе сокращения персонала, поскольку видит в этом множество проблем и не видит пользы.

С 5 октября Беларусь отзывает послов из Литвы и Польши. Решение об отзыве и сокращении штатов посольств этих стран в Беларуси в белорусском МИД объяснили "однозначной деструктивной деятельностью со стороны указанных стран".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. 17 сентября он заявил, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей.

Теги: МИД, Беларусь, Польша, Литва, Линас Линкявичюс, дипломаты, протесты в Беларуси
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