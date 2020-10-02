В России журналистка Славина подожгла себя возле здания МВД. Накануне у нее провели обыск

2 октября умерла главный редактор нижегородского издания Koza Press Ирина Славина. Она подожгла себя у здания управления министерства внутренних дел России в Нижнем Новгороде, попросив перед этим в своем Facebook винить в ее смерти Российскую Федерацию.

Главный редактор нижегородского издания Koza Press Ирина Мурахтаева, более известная под псевдонимом Ирина Славина, подожгла себя у здания управления министерства внутренних дел России в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, женщина скончалась на месте. Незадолго до смерти Славина написала в своем Facebook пост следующего содержания: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

1 октября у Славиной прошел обыск по уголовному делу, возбужденному против российского предпринимателя Михаила Иоселевича, пишет "Радио Свобода". Его обвиняют в осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия". У Славиной в ходе обыска изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями и так далее.

В управлении Следственного комитета по Нижегородской области утверждают, что информация о связи смерти Славиной с проведенным у нее обыском "не имеет под собой никаких оснований".

Журналистку неоднократно штрафовали за ее посты в соцсетях и организацию шествий. В частности, в марте 2019 года суд в Нижнем Новгороде оштрафовал Славину на 20 тыс. руб. (7,2 тыс. грн), признав ее виновной в организации несогласованного шествия памяти российского политика Бориса Немцова.

В 2019 году ее признавали виновной в участии в деятельности нежелательной организации за репосты собственных новостей об этих лекциях. Тогда суд оштрафовал ее по административной статье на 5 тыс. руб. (1813 грн).

В октябре 2019 года Славину оштрафовали уже на 70 тыс. руб. (25,3 тыс. грн) за "неуважение к власти и обществу" после того, как она в своем Facebook в шутку предложила переименовать город Шахунья, поменяв несколько букв в его названии местами, сообщает "Радио Свобода". Тогда Славину возмутила установка в Шахунье мемориальной доски памяти советского лидера Иосифа Сталина к 140-летию со дня его рождения.

В июне 2020 года Славину обвинили в распространении "фейковых новостей" и оштрафовали на 65 тыс. руб. (23,5 тыс. грн), пишет "Нижний Новгород онлайн". Это произошло после того, как ее издание сообщило, что один из руководителей кстовской академии самбо контактировал с десятками людей, в том числе с посетителями школы, зная, что он заражен коронавирусом. Сама журналистка заявляла, что это была месть за ее публикации.

"Пока мне хочется просто умереть. Потому что ч. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ, вмененная мне, написана, чтобы убивать журналистов и СМИ. Финансово. Но душевная боль от несправедливости так сильна, что тяжко уже и физически", – написала тогда Славина в Facebook.