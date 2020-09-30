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Профессор Соловей: Прекрасные шансы занять президентское кресло в России имеет Дудь

Российский журналист Юрий Дудь имеет "колоссальный потенциал", заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.

 
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Соловей оценил шансы Дудя (на фото) на президентство в РФ
Соловей оценил шансы Дудя (на фото) на президентство в РФ
Скриншот: вДудь / YouTube

Следующий лидер в России не должен быть авторитарным. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский историк, политический аналитик Валерий Соловей. 

Журналист спросил: "Вы сказали, что прекрасные шансы занять президентское кресло имеет [российский журналист] Юрий Дудь. Подтверждаете это?"

"Да, я подтверждаю. Я считаю, что у него колоссальный потенциал. Сейчас этот потенциал ниже, чем у Алексея Навального, но очень и очень значительный. Я думаю, что России нужен просто другой тип лидерства. Не такого, знаете, силового, авторитарного, брутального, – но и не совсем того, который сейчас представлен [Владимиром] Зеленским в Украине. Нужно все-таки похожего на бывшего актера Рональда Рейгана. Полагаю, что идеологически это было бы очень правильным решением. В любом случае новое лидерство в России не сможет быть авторитарным, что я считаю большим достоинством. Потому что новая власть будет слабой", – ответил Соловей. 

Он добавил, что уход действующего президента РФ Владимира Путина от власти для внешнего мира "будет выглядеть благопристойно". 

"Очень сомневаюсь, что в реальности это будет благопристойно, хотя внешне, для мира, и для самого Владимира Владимировича все это будет выглядеть именно как вполне естественный такой процесс. И в общем, все стороны, может быть, вздохнут с облегчением", – резюмировал Соловей. 

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону.

В январе "Медуза" сообщала, что Кремль намерен создать в России около 10 новых партийных проектов, которые в 2021 году могут участвовать в выборах в Госдуму. Среди новых политиков в этих проектах издание упоминало Дудя.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Кремль, Валерий Соловей, политика, журналисты, президент, Юрий Дудь
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