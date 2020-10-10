В Беларуси сегодня пройдет женский демарш против репрессий

Помимо Беларуси, мирные женские акции ожидаются в 19 странах, среди которых Британия, США, Германия, Франция, Швеция и другие.

В Минске акция пройдет на проспекте Независимости с 15.00 до 17.00 Фото: EPA

По всей Беларуси и в других странах 10 октября пройдет массовый женский демарш с цветами против репрессий. Об этом 8 октября сообщал NEXTA Live.

Согласно анонсу, массовый женский демарш против политических репрессий пройдет в субботу, 10 октября, на проспекте Независимости в Минске с 15.00 до 17.00.

NEXTA Live сообщает, что подобные акции пройдут также в 19 странах, среди которых Британия, США, Германия, Франция, Швеция и другие.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.