В Беларуси сегодня пройдет женский демарш против репрессий

По всей Беларуси и в других странах 10 октября пройдет массовый женский демарш с цветами против репрессий. Об этом 8 октября сообщал NEXTA Live.
Согласно анонсу, массовый женский демарш против политических репрессий пройдет в субботу, 10 октября, на проспекте Независимости в Минске с 15.00 до 17.00.
NEXTA Live сообщает, что подобные акции пройдут также в 19 странах, среди которых Британия, США, Германия, Франция, Швеция и другие.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.
Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.