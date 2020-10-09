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Лукашенко рассказал, как спас Тихановскую и дал ей деньги на жизнь в Литве

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской хотели сжечь и обвинить в этом власти Беларуси.

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Лукашенко: Штаб Тихановской хотели поджечь и обвинить в этом власти Беларуси
Лукашенко: Штаб Тихановской хотели поджечь и обвинить в этом власти Беларуси
Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал историю о том, как белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую хотели сжечь во время массовых уличных протестов, а он ее спас, вывез в Литву и дал $15 тыс. на проживание. Об этом он рассказал во время совещания с представителями силового блока Беларуси 9 октября. Трансляцию выступления президента Беларуси вел близкий к нему Telegram-канал "Пул Первого".

Штаб оппозиции вместе с Тихановской, по информации Лукашенко, хотели поджечь и обвинить в этом власти Беларуси. Но он направил туда переодетых силовиков.

"Тихановская забыла, что президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы", – сказал Лукашенко.

На охрану штаба Тихановской Лукашенко взял 120 силовиков, которые в это время разгоняли на улицах протестующих.

"Была задача переодеть наших ребят из "Альфы" [антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси] и в тоже время аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб... Замысел был типа Одессы – поджечь штаб и обвинить власть", – рассказал он.

По его словам, на следующий день Тихановская позвонила Юрию Караеву и попросилась на прием.

"Просьба [у Тихановской] была одна. Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси, будет беда. Мы понимали. Я дал распоряжение, мы под охраной, по ее желанию, с людьми, которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли ее в Литву, к детям. Когда она сказала, что у нее нет денег там прожить, я распорядился, чтобы с госпредприятия взяли $15 тыс. и ей отдали", – привел подробности белорусский лидер.

Также Лукашенко сказал, что отдал распоряжение посольству Беларуси в Литве, чтобы Тихановской помогли снять квартиру.

"Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы", – сообщил он.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь. Сейчас она находится в Литве.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Литва, КГБ, спецслужбы, силовики, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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