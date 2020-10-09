Лукашенко рассказал, как спас Тихановскую и дал ей деньги на жизнь в Литве

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал историю о том, как белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую хотели сжечь во время массовых уличных протестов, а он ее спас, вывез в Литву и дал $15 тыс. на проживание. Об этом он рассказал во время совещания с представителями силового блока Беларуси 9 октября. Трансляцию выступления президента Беларуси вел близкий к нему Telegram-канал "Пул Первого".
Штаб оппозиции вместе с Тихановской, по информации Лукашенко, хотели поджечь и обвинить в этом власти Беларуси. Но он направил туда переодетых силовиков.
"Тихановская забыла, что президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы", – сказал Лукашенко.
На охрану штаба Тихановской Лукашенко взял 120 силовиков, которые в это время разгоняли на улицах протестующих.
"Была задача переодеть наших ребят из "Альфы" [антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси] и в тоже время аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб... Замысел был типа Одессы – поджечь штаб и обвинить власть", – рассказал он.
По его словам, на следующий день Тихановская позвонила Юрию Караеву и попросилась на прием.
"Просьба [у Тихановской] была одна. Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси, будет беда. Мы понимали. Я дал распоряжение, мы под охраной, по ее желанию, с людьми, которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли ее в Литву, к детям. Когда она сказала, что у нее нет денег там прожить, я распорядился, чтобы с госпредприятия взяли $15 тыс. и ей отдали", – привел подробности белорусский лидер.
Также Лукашенко сказал, что отдал распоряжение посольству Беларуси в Литве, чтобы Тихановской помогли снять квартиру.
"Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы", – сообщил он.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь. Сейчас она находится в Литве.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.