Лукашенко рассказал, как спас Тихановскую и дал ей деньги на жизнь в Литве

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской хотели сжечь и обвинить в этом власти Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал историю о том, как белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую хотели сжечь во время массовых уличных протестов, а он ее спас, вывез в Литву и дал $15 тыс. на проживание. Об этом он рассказал во время совещания с представителями силового блока Беларуси 9 октября. Трансляцию выступления президента Беларуси вел близкий к нему Telegram-канал "Пул Первого".

Штаб оппозиции вместе с Тихановской, по информации Лукашенко, хотели поджечь и обвинить в этом власти Беларуси. Но он направил туда переодетых силовиков.

"Тихановская забыла, что президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы", – сказал Лукашенко.

На охрану штаба Тихановской Лукашенко взял 120 силовиков, которые в это время разгоняли на улицах протестующих.

"Была задача переодеть наших ребят из "Альфы" [антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси] и в тоже время аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб... Замысел был типа Одессы – поджечь штаб и обвинить власть", – рассказал он.

По его словам, на следующий день Тихановская позвонила Юрию Караеву и попросилась на прием.

"Просьба [у Тихановской] была одна. Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси, будет беда. Мы понимали. Я дал распоряжение, мы под охраной, по ее желанию, с людьми, которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли ее в Литву, к детям. Когда она сказала, что у нее нет денег там прожить, я распорядился, чтобы с госпредприятия взяли $15 тыс. и ей отдали", – привел подробности белорусский лидер.

Также Лукашенко сказал, что отдал распоряжение посольству Беларуси в Литве, чтобы Тихановской помогли снять квартиру.

"Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы", – сообщил он.