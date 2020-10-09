Тихановская допустила предоставление Лукашенко гарантий безопасности в случае передачи власти

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что не может простить президенту страны Александру Лукашенко его зверства, но понимает, что предоставление ему гарантий безопасности должно стать частью переговоров о передаче власти в стране.

Белорусская оппозиционерка, бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская допустила предоставление гарантий безопасности для президента Александра Лукашенко, если он согласится на смену власти. Об этом она сказала 8 октября в Братиславе, пишет Reuters.

Агентство отметило, что белорусские оппозиционеры рассматривают возможность подачи иска против Лукашенко в Международный уголовный суд (МУС) за применение пыток к протестующим.

Когда у Тихановской спросили, хочет ли она, чтобы Лукашенко предстал перед МУС, она сказала, что не может простить его зверства, но понимает, что иммунитет для него должен стать частью переговоров о передаче власти.

По ее словам, если решением станет то, что он "уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе Дания, не признали инаугурацию Лукашенко.