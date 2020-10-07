В России Тихановскую объявили в розыск

В базе данных о разыскиваемых министерства внутренних дел РФ появилась информация о белоруске Светлане Тихановской 1982 года рождения. Российские СМИ сообщили, что Тихановская была объявлена в розыск в Беларуси, также он будет проводиться и на территории России.

В России объявили в розыск бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

"Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного кодекса", – говорится в базе. Однако по какой именно статье – не сообщается.

В правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что Тихановская была объявлена в розыск в Беларуси, также он будет проводиться и на территории России, "так как речь идет о межгосударственном розыске".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь, она находится в поездке по странам Евросоюза.

5 октября Тихановская заявила о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что таких планов у российского президента нет.