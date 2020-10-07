Тихановская не получала сообщений об объявлении ее в розыск в РФ – штаб

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская не получила сообщений о внесении ее в базу розыска министерства внутренних дел РФ. Об этом агентству "Интерфакс-Запад" сообщили в ее штабе.
"Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще это малоинтересно", – сообщили в штабе.
Источник агентства сообщил, что внесение Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия союзных государств.
"В рамках взаимодействия между союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", – отметил собеседник издания.
Он добавил, что уголовное дело российскими правоохранительными органами на нее не возбуждалось.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь, сейчас она находится в поездке по странам Евросоюза.
5 октября Тихановская заявила о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что таких планов у российского президента нет.