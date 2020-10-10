"Какой на х...й медиатор?!" Михалок отреагировал на инициативу Тихановской позвать Путина на переговоры по Беларуси

Президент России Владимир Путин – это главный империалист и Доктор Зло, который не может быть медиатором на переговорах по урегулированию политического кризиса в Беларуси. Об этом в обращении к лидеру белорусской оппозиции заявил музыкант Сергей Михалок.

Белорусский музыкант, фронтмен группы Brutto Сергей Михалок 10 октября раскритиковал в своем Instagram идеи лидера оппозиции Светланы Тихановской относительно роли президента России Владимира Путина в урегулировании кризиса в Беларуси.

7 октября на пресc-конференции в Германии Тихановская, по сообщению ее Telegram-канала, заявила, что не Путин должен решать судьбу белорусского народа, но его нужно пригласить для медиации переговоров наравне с представителями других стран.

"Какой на х...й медиатор, извините?! Правильная постановка вопроса? Причем медиатором в нашу страну вы зовете самого главного империалиста, Доктора Зло, самого главного антигероя человечества", – возмутился Михалок.

Это все равно, что пригласить лисицу на переговоры волка с зайцем, аллегорически высказался музыкант. "Она на...бет старого волка, а зайца все равно съест", – заявил лидер Brutto.

По его словам, такой человек, как Путин, не может поддерживать новую независимую Беларусь.

"У него другое желание. Он хочет восстановить империю, бл...дь! Он хочет быть императором Августом, Калигулой, собирателем земель, как Петр", – считает Михалок.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

5 октября Тихановская сказала, что хотела бы встретиться с Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко.