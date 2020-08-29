Михалок назвал Лукашенко нелегитимным, а белорусских силовиков – бешеными псами

Белорусский музыкант, фронтмен группы Brutto Сергей Михалок заявил, что не признает официальные итоги выборов президента Беларуси, согласно которым Александр Лукашенко переизбран на шестой срок. Обращение Михалка размещено 29 августа в Instagram проекта Brutto Nostra.
За спиной фронтмена музыканты развернули бело-красно-белый национальный флаг Беларуси, а сам он начал речь с фрагмента стихотворения Янки Купалы "Песня свободного человека".
"Мы с ребятами из Brutto Nostra свой выбор сделали давно. Мы не признавали официальных итогов выборов в 2010 году, в 2015 году. Об этом мы говорили в интервью, об этом мы пели свои песни. Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году. Считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых, демократических выборах", – сказал Михалок.
Он возмутился силовым подавлением протестов.
"Немного о бешеных псах. Я считаю, что те, кто поднял руку на свой народ, кто избивал стариков, женщин, детей, работяг – своих кормильцев, должны сидеть на скамье подсудимых, должны сидеть за решеткой", – отметил музыкант.
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Михалок впервые развернуто высказался по поводу событий в Беларуси. На концерте в Одессе 12 августа он заявил: "Наши братья-белорусы – воины света поборют всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х...йню рассказывать".
Михалок с 2014 года живет в Украине, в 2020 году стал заслуженным артистом этой страны.
С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.