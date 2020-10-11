"Травмы тяжелее, чем мы ожидали". Чехия приняла на лечение более 40 белорусов, пострадавших во время протестов

У некоторых граждан Беларуси, прибывших на лечение в Чехию, наблюдаются следы пыток, почти всем нужна психологическая реабилитация, рассказали в министерстве внутренних дел Чехии.

Чехия приняла на лечение 43 гражданина Беларуси, пострадавших в ходе протестов, начавшихся после президентских выборов, сообщило министерство внутренних дел Чехии 9 октября.

Ожидается, что всего в страну прибудет около 50 белорусов. В основном это люди в возрасте от 20 до 30 лет, сейчас самому младшему пациенту 15 лет, самому старшему – 56, рассказали в ведомстве.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек сообщил, что почти всем пострадавшим необходима психологическая реабилитация. Большинство пациентов из Беларуси уже перенесли операции, отметил он.

"Травмы (в том числе психологические) у белорусов тяжелее, чем мы ожидали. К ним относятся огнестрельные ранения, множественные переломы всего тела, травмы глаз и ушей после взрыва гранаты, у некоторых людей даже наблюдаются следы пыток", – сообщил Гамачек.

Граждане Беларуси прибыли в Чехию в рамках программы Medevac министерства внутренних дел Чехии, их приезд, проживание и лечение оплачены из бюджета программы.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, которая после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Один из задержанных в Минске, 16-летний Тимур М., сообщил родным, что в РУВД милиционеры избили его и "засунули ему дубинку в горло". Врачи подтвердили у подростка черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса. Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека сообщили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Беларуси.

Александр Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.