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Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными: Диалог в тюремной камере не ведется

10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко в следственном изоляторе КГБ общался с арестованными оппозиционерами. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, президент признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками.

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Тихановская: Если Лукашенко хотел показать готовность к диалогу, он должен освободить политзаключенных немедленно
Тихановская: Если Лукашенко хотел показать готовность к диалогу, он должен освободить политзаключенных немедленно
Фото: ЕРА

Встречей с арестованными представителями оппозиции президент Беларуси Александр Лукашенко пытается ослабить протесты, заявила в Telegram Светлана Тихановская, которая, по данным независимого подсчета голосов, выиграла президентские выборы 9 августа.

"Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", – заявила она.

По словам политика, приезд Лукашенко к оппозиционерам и разрешение властей на ее разговор с арестованным супругом – блогером Сергеем Тихановским стали результатом давления протестующих.

10 октября Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, где провел четырехчасовую встречу с арестованными представителями оппозиции. На ней присутствовали белорусско-американский политтехнолог Виталий Шкляров, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие политзаключенные. Содержание разговора не разглашается.

Сегодня же впервые за 134 дня лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской разрешили поговорить по телефону с мужем, который был арестован за "нарушение общественного порядка" на пикете.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, тюрьма, КГБ, политзаключенные, Сергей Тихановский, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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