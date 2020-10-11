"По требованию госорганов". В Минске накануне акции протеста ограничили доступ к интернету

Белорусские мобильные операторы сообщили, что доступ к мобильному интернету накануне очередной акции протеста ограничен "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

В Минске незадолго до начала протестной акции в связи с фальсификациями результатов президентских выборов наблюдаются проблемы с доступом к мобильному интернету. Об этом сообщил портал TUT.BY.

"Проблемы примерно такие же, как и всегда, – сайты открываются долго (по несколько минут) либо не загружаются вовсе. Сообщения в мессенджерах могут не приходить и не отправляться, медиафайлы в них – не отображаться", – отмечает издание.

Белорусские операторы мобильной связи А1, МТС и life:) подтвердили, что доступ к интернету ограничен "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

"Выполнение требований [госорганов] ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным", – сказано в заявлении А1.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Чехия и Украина, не признали инаугурацию Лукашенко.