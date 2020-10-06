"Неадекватно себя вел". В полиции Киева подтвердили задержание мужчины, чей сын погиб на пожаре

По факту смерти шестилетнего мальчика на пожаре в Киеве полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве, отец ребенка задержан. СМИ писали, что он поджег комнату, в которой находился сын.

Мужчину, который, по некоторым данным, поджег в Киеве квартиру с шестилетним сыном, вследствие чего мальчик погиб, задержали. Об этом столичная полиция проинформировала 5 октября в Facebook.

"После тушения пожара в квартире обнаружили тело ребенка. Кроме того, в помещениях находился 35-летний отец погибшего мальчика, который неадекватно себя вел и отказывался открывать дверь спасателям и правоохранителям. Его задержали", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что с задержанным проводят следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

5 октября на проспекте Правды в Киеве произошел пожар в одной из квартир дома 31а. Спасатели обнаружили там тело ребенка. По предварительной информации, которую предоставили собеседники УНН, мужчина поссорился с женой и поджег комнату, в которой находился мальчик. Мужчину якобы задержали, но информацию об этом на тот момент не подтверждали.