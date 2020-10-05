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В Киеве мужчина поджег квартиру с шестилетним сыном, он погиб

Квартиру в Киеве, в которой находился шестилетний мальчик, его отец поджег после ссоры с женой, сообщили УНН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на проспекте Правды
Инцидент произошел на проспекте Правды
Скриншот: dtp.kiev.ua / Facebook

5 октября в Киеве мужчина поджег квартиру, в которой находился его сын, мальчик погиб. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что тело мальчика в возрасте около семи лет обнаружили в горевшем жилье спасатели.

Мужчину задержали. Полиция не исключает, что тот мог убить ребенка и скрыть преступление с помощью пожара.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) УНН проинформировали, что погиб шестилетний мальчик.

"По предварительным данным, отец якобы поссорился с матерью, поджег квартиру, не пускал ее. Но деталями выяснения этой трагедии уже занимается полиция. ...Пожар был на площади 20 м². Кроме того, на кухне был обнаружен подозрительный предмет, похожий на самодельную взрывчатку. Поэтому были вызваны взрывотехники и в дальнейшем там занимаются правоохранители. Дом был эвакуирован", – отметили в ГСЧС.

По данным Facebook-сообщества dtp.kiev.ua, инцидент произошел на проспекте Правды, 31а. Ребенок задохнулся после того, как отец якобы поджег его кровать.

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/669295894005030/

Теги: Киев, пожар, ГСЧС, взрывчатка, мальчик, квартира, мужчины, отец
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